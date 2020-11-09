Трамп отправил в отставку министра обороны США Эспера

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности руководителя оборонного ведомства страны.

"Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом) Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны. Крис отлично справится [с этой работой]! Марк Эспер отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за [проделанную] работу", - написал Трамп в Twitter.

На следующей неделе 56-летний Эспер должен был отправиться с официальным визитом в Европу, чтобы обсудить вывод американских войск.

Ранее Трамп подвергал критике запрет министра обороны вывешивать на военных объектах флаги и знамена Конфедерации. Президент США неоднократно заявлял, что не одобряет эту меру, считая ее нарушением свободы слова и переписыванием истории.

В четверг телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что шеф Пентагона подготовил прошение об отставке по собственному желанию. По ее данным, намерение Эспера было связано в первую очередь с планами президента уволить его после всеобщих выборов. О таких планах Трампа ранее известили источники телекомпании в администрации США. Однако официальный представитель Минобороны Джонатан Хоффман опроверг информацию NBC.

Американские СМИ в последние месяцы писали со ссылкой на свои источники о намерении американского лидера отправить Эспера в отставку. Своими высказываниями Трамп косвенно подтверждал данную возможность. Так, в июне главнокомандующий отказался говорить, что в полной мере доверяет Эсперу.

Как отмечает информационный портал Axios, в ближайшее время президент может отправить в отставку директора Центрального разведывательного управления США Джину Хэспел, руководителя Федерального бюро расследований Кристофера Рея и министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра.

Биография Эспера

Эспер в 1986 году окончил Военную академию США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). В 2002-2004 годах в администрации президента Джорджа Буша - младшего он занимал пост заместителя помощника министра обороны, отвечал за вопросы нераспространения ядерного оружия, контроля над вооружениями и международной безопасности. В 2004-2006 годах Эспер являлся советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате Билла Фриста. В 2010-2017 годах он был вице-президентом по связям с правительством в военно-промышленной компании Raytheon (один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для ВС США и стран-союзниц).

19 июля 2017 года Трамп выдвинул Эспера на пост министра армии США. После утверждения Сенатом тот вступил в должность 20 ноября. 24 июня 2019 года Эспер стал исполняющим обязанности главы военного ведомства в связи с тем, что Патрик Шанахан, который являлся врио министра обороны с 1 января 2019 года, ушел в отставку по личным мотивам. 15 июля Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Эспера на должность шефа Пентагона на постоянной основе.

23 июля 2019 года Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны, в тот же день он был приведен к присяге.