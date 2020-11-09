На Украине подготовили законопроект об отселении граждан России на время боевых действий

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект закона, которым позволяется принудительно отселять россиян в определенные места на время боевых действий. Текст документа размещен на официальном сайте парламента.

Законопроект носит название "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", который действует на Украине с момента объявления мобилизации 17 марта 2014 года в связи с началом конфликта в Донбассе. Документом ставятся задачи правоохранительным органам Украины, Вооруженным силам (ВСУ), а также органам местного самоуправления по обеспечению сбора, сопровождения, охраны, содержания военнопленных и интернированных лиц.

Под последними, как отмечено в проекте закона, понимаются те, кто принудительно отселен в определенные государством места, кто угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины (Киев считает страной-агрессором Россию - прим. ТАСС), если это необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Выявлять таких лиц проектом закона поручается Службе безопасности Украины. Она в свою очередь должна поставить о них в известность Генштаб и ВСУ. Местным органам власти разрешается участвовать в определении места для принудительного поселения интернированных и осуществлении мероприятий по их содержанию "в соответствии с нормами международного гуманитарного права", отмечено в тексте законопроекта.

Документ запрещает иностранцу покидать территорию Украины, если его решено отселить. "Выезд с Украины иностранцу или лицу без гражданства не разрешается, если в отношении него принято решение об интернировании, до отмены решения об интернировании", - сказано в проекте. Обжаловать такое решение можно, но, как отмечено в документе, "в порядке, предусмотренном законодательством". "Решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента Украины об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования", - также предложили в правительстве.