В Ереване сообщили о продолжающихся боях за город Шуши

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Бои за город Шуши продолжаются уже несколько дней, столкновения происходят и сейчас. Об этом на брифинге в едином информационном центре при правительстве Армении сообщил официальный представитель армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) полковник Сурен Сарумян.

"В последние дни противник в основном концентрировал силы и наносил удары в направлении Шуши. Все это время армянская сторона защищала город от атак неприятеля. Сегодня противник вновь понес большие потери. Двое военнослужащих ВС Азербайджана взяты в плен", - сказал он.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.