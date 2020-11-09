В ОДКБ обеспокоены тем, что конфликт в Карабахе привел к инциденту с российским Ми-24

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что обострение нагорнокарабахского конфликта привело к инциденту с российским вертолетом Ми-24. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Мы очень сожалеем, что обострение конфликта в Карабахе привело к таким печальным последствиям. Выражаем серьезную озабоченность произошедшим инцидентом, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел", - сказал он.

Ранее в понедельник Минобороны России проинформировало, что вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. При этом два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Как уточнили в ведомстве, вертолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий.

27 сентября в регионе непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.