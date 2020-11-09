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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Погибших летчиков сбитого российского вертолета представят к госнаградам Армении

Минобороны Армении выразило соболезнования в связи с их гибелью

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Армении выражает соболезнования военному ведомству РФ в связи с гибелью летчиков сбитого в понедельник над территорией республики российского вертолета. Летчики будут будут представлены к высоким государственным наградам Армении. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.

"Министерство обороны Армении выражает глубокие соболезнования Министерству обороны России в связи с гибелью летчиков сбитого на территории Армении вертолета 102-й российской базы. Летчики погибли при выполнении союзнических обязательств России по обеспечению безопасности Армении, в связи с чем с одобрения Минобороны России они будут представлены к высоким государственным наградам Армении", - говорится в тексте.

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АзербайджанАрменияРоссияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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