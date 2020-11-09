В Литве заявили, что инцидент на БелАЭС не сказался на радиационном фоне в стране

ВИЛЬНЮС, 9 ноября. /ТАСС/. Инцидент, зафиксированный на технологическом оборудовании находящейся в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), не имел последствий для радиационного фона в балтийской республике. Об этом в понедельник в эфире национального радио LRT сообщила директор Центра радиационной безопасности Литвы Рамуне-Мария Стасюнайте.

"На радиационном фоне [в Литве] происшедшее на АЭС никак не сказалось, оснований для беспокойства нет. Никаких выбросов не зафиксировано", - утверждала она.

Как ранее отмечала Стасюнайте, у границы с Белоруссией в районе нахождения АЭС у Литвы есть достаточно станций раннего оповещения о радиационной опасности, чтобы оперативно зафиксировать изменение радиационного фона.

Как заявило в понедельник Министерство энергетики Белоруссии, все технологические системы после энергетического пуска первого блока БелАЭС функционируют в штатном режиме. При этом по результатам испытаний придется заменить некоторое электротехническое оборудование. "В ходе проводимых испытаний выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", - сказано в сообщении. В Литве утверждают, что в воскресенье имел место пожар на трансформаторах напряжения.

Вильнюс неоднократно призывал Минск остановить работы по пуску БелАЭС. Литва утверждает, что данный проект осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

В Белоруссии заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.