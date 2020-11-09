В Аризоне осталось подсчитать 80 тыс. голосов

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Не более 80 тыс. голосов осталось подсчитать в штате Аризона по итогам всеобщих выборов, прошедших 3 ноября. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter губернатор этого штата Даг Дьюси.

"В Аризоне мы продолжаем подсчет, осталось примерно 75-80 тысяч голосов. Мы полагаем, что завершаем подсчет", - информировал он.

"Для содействия голосованию и затруднения обмана нужно предпринимать усилия, требующие больше времени. Мы уже становились свидетелями коренных переломов в ходе избирательных гонок, когда результаты ясны не до конца", - добавил губернатор.

Республиканец Дональд Трамп сократил отставание от демократа Джозефа Байдена в колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков). По данным телеканала Fox News, после обработки 98% бюллетеней у Байдена 49,5% голосов избирателей, у Трампа - 49,0%. Преимущество демократа составляет 17 131 голос (0,52%). Ранее преимущество Байдена в этом штате было чуть больше.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.