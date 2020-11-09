МИД Британии назвал необоснованным решение Белоруссии выслать двух дипломатов королевства

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Решение властей Белоруссии выдворить из страны двух британских дипломатов является абсолютно необоснованным. Такое заявление опубликовал в понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter.

"Высылка из Белоруссии двух британских дипломатов, которые законным образом наблюдали за ходом протестов, абсолютно необоснованна. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко не может скрыть тот факт, что он угнетает своих же граждан. Единственный способ выйти из этой ситуации - это провести свободные и честные выборы и привлечь к ответственности тех, кто применяет насилие в отношении протестующих", - написал глава британского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ сообщил, что Минск принял решение объявить двух дипломатов посольства Великобритании персонами нон грата "ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц". По данным правоохранительных органов, которые привел телеканал, эти дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов. С мая этого года они не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных правозащитных организаций. Одному из дипломатов белорусские коллеги выносили предупреждения, но все они были проигнорированы, отметили в эфире.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались и до сих пор продолжаются массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Власти требуют прекратить незаконные акции, а оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.