МВД оштрафует всех участников митинга в Тбилиси за нарушение запрета на передвижение

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. МВД Грузии осуществляет идентификацию всех людей, которые проводят акцию протеста в Тбилиси у здания парламента несмотря на то, что с 22:00 (21:00 мск) вступил в силу запрет на передвижение, и выпишет им штраф в размере 2 тыс. лари (около $600). Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства.

"Мы призываем граждан подчиниться запретам, в противном случае их шаги будут расценены как действия, нарушающие Кодекс административных правонарушений, что карается штрафом в размере 2 тыс. лари для физических лиц и 10 тыс. лари [более $3 тыс.] для юридических лиц", - сказано в заявлении.

Несколько сотен представителей оппозиции, гражданские активисты, а также их сторонники в Тбилиси у здания парламента проводят митинг против результатов парламентских выборов 31 октября. Митингующие заявили, что не собираются соблюдать запреты правительства и умышленно нарушат их.

Оппозиция проводит акции против итогов выборов с воскресенья, когда с требованием отставки главы Центризбиркома оппоненты власти сначала митинговали на проспекте Руставели, где находится парламент, а затем переместились к зданию ЦИК. Для разгона манифестантов силовики применили водометы. В результате столкновений пострадали 27 человек, 19 были задержаны.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,23% голосов. На втором месте с 27,18% - блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.