Кравчук выступил за прямой диалог с неподконтрольным Киеву Донбассом по вопросу пандемии

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты сферы здравоохранения и образования с подконтрольных и неподконтрольных правительству Киева территорий Донбасса могут вести прямой диалог, в том числе и по проблеме коронавируса. Такое мнение выразил глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук в опубликованном в понедельник интервью интернет-порталу Klymenko Time..

Он считает, что такой прямой диалог возможен, например, когда "учителя с неконтролируемых [Киевом] территорий и контролируемых встречаются и обсуждают вопросы, и не только учителя, но и врачи". Кравчук полагает, что предметом обсуждения мог бы стать коронавирус. "Это важная и актуальная тема", - подчеркнул он.

Глава делегации уверен, что подобный диалог между территориями первоначально должен развиваться на уровне гражданского общества. Среди его тем, добавил он, также может быть система местного самоуправления. "Надо начинать с чего-то небольшого, чтобы добиться большого. Нельзя сразу решить все вопросы на самом высоком уровне, когда ничего не решено внизу", - подчеркнул Кравчук.