Трамп заявил о шокирующих данных в Неваде и препятствиях в подсчете голосов в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп пообещал публикацию шокирующих данных о голосовании в штате Невада и заявил, что его сторонникам не дают наблюдать за подсчетом голосов в Пенсильвании.

"Невада оказалась очагом фальшивых бюллетеней. [Глава Американского консервативного союза] Мэтт Шлапп и [сопредседатель предвыборного штаба Трампа в Неваде] Адам Лаксальт выявили вещи, которые, когда будут опубликованы, окажутся абсолютно шокирующими", - написал Трамп в понедельник в Twitter.

Кроме того, нынешний глава государства утверждал, что в штате Пенсильвания его сторонникам не позволяют следить за процессом подсчета голосов: "Немыслимо и незаконно в этой стране". Записи о Неваде и Пенсильвании администрация Twitter пометила как сомнительные. Президент также выразил уверенность, что одержит большую победу в штате Джорджия, "как это было в ночь выборов".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.