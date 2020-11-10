Fox: Байден наращивает преимущество перед Трампом в штате Невада

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в штате Аризона по итогам всеобщих выборов, состоявшихся в США 3 ноября. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

В минувшие выходные дни он выступил с прогнозом, что Байден набрал большинство голосов в Неваде (шесть выборщиков) и победил. По данным Fox News, после обработки 95% бюллетеней у Байдена 50,2% голосов избирателей, у Трампа - 47,5%. Преимущество демократа составляет 36 186 голосов (2,77%). Ранее преимущество Байдена в этом штате было почти на 5 тыс. голосов меньше.

Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.