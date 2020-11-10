Азербайджан заявил об обстреле армянскими ВС города Тертер

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле армянской армией азербайджанского города Тертер.

"10 ноября в 00:20 (23:20 мск 9 ноября - прим. ТАСС) подразделения ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер. Ранен один мирный житель", - отметило оборонное ведомство в официальном Telegram-канале.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории в Нагорном Карабахе начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обвинять друг друга в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.