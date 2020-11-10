Власти Венесуэлы вернули контроль над посольством в Боливии и убрали оттуда портрет Гуайдо

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса снял со стены в посольстве страны в Ла-Пасе портрет оппозиционного лидера Хуана Гуайдо во время визита в Боливию, в ходе которого представители правительства Николаса Мадуро вновь заняли здание дипмиссии. Видеозапись была опубликована в понедельник в Twitter МИД Венесуэлы.

"По указанию президента Николаса Мадуро и при содействии боливийского народа мы вернули наше посольство в Боливии", - написал глава МИД в Twitter. Вместо фотографии оппозиционера он повесил в посольстве портрет национального героя Венесуэлы Симона Боливара.

Как утверждает Арреаса, сторонники Гуайдо, которые занимали здание дипмиссии в течение нескольких месяцев, "вынесли из него книги, компьютеры, предметы искусства".

Глава МИД прибыл в Боливию на инаугурацию нового президента страны Луиса Арсе, состоявшуюся 8 ноября. Вместе с ним в диппредставительстве присутствовал будущий посол Венесуэлы в Боливии Александр Яньес, о назначении которого объявил в воскресенье Мадуро.

В ноябре прошлого года руководитель МИД Боливии Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временной главой государства Жанин Аньес, заявила, что республика высылает венесуэльских дипломатов, назначенных правительством Мадуро, и признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. 18 октября этого года в Боливии прошли новые президентские выборы, на которых победил соратник экс-президента Эво Моралеса Луис Арсе, который заявил, что намерен восстановить отношения с правительством Мадуро.