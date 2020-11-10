Юрист Трампа заявил, что штаб политика исходит из того, что итоги выборов еще не подведены

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа исходит из того, что итоги прошедших выборов главы государства еще не подведены. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне юрисконсульт штаба республиканца Мэтт Морган.

"Выборы не завершены. Подсчет и сбор бюллетеней по всей стране продолжаются", - сказал он.

Аналогичную позицию подтвердила также и пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, выступавшая на пресс-конференции от лица избирательной кампании Трампа, а не в качестве представителя главы государства. "Выборы не завершены, до этого еще далеко. Мы только начали процесс получения точных и честных цифр подсчета голосов", - заявила она. По ее мнению, демократы не должны были бы противиться усилиям республиканцев по подсчету голосов, если бы им нечего было скрывать. "Мы хотим максимальной прозрачности, мы хотим, чтобы каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный - не засчитан", - добавила Макинэни.