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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян заявил о подписании с Путиным и Алиевым заявления о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении отметил, что "принял очень и очень трудное решение"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ТАСС
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© ТАСС

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Сообщение об этом глава армянского правительства разместил на своей странице в Facebook.

"Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00 (00:00 мск - прим. ТАСС). Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают", - отметил он, добавив, что "принял очень и очень трудное решение".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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