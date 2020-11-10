Пашинян заявил о подписании с Путиным и Алиевым заявления о прекращении войны в Карабахе

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Сообщение об этом глава армянского правительства разместил на своей странице в Facebook.

"Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00 (00:00 мск - прим. ТАСС). Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают", - отметил он, добавив, что "принял очень и очень трудное решение".