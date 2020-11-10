Эксперт: победа Байдена может дать расширение диалога России и США

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Избрание президентом США демократа Джозефа Байдена способно привести к ослаблению напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, расширению их двустороннего диалога, а также появлению более внятной и предсказуемой американской политики в отношении РФ. С таким прогнозом выступил в понедельник в беседе с ТАСС бывший помощник по России президента США Джорджа Буша - младшего Томас Грэм.
Без завышенных ожиданий
Одновременно он предупредил, что на значительное улучшение российско-американских связей рассчитывать в ближайшем будущем не стоит. "Существует широкий консенсус насчет того, что в обозримой перспективе не будет радикального улучшения американо-российских отношений. Однако администрация Байдена может стабилизировать их на нынешнем низком уровне и, возможно, даже ослабить немного напряженность", - сказал эксперт.
В последние годы он работает управляющим директором консалтинговой компании Kissinger Associates. Основателем и главой этой фирмы является патриарх американской дипломатии - бывший помощник президента страны по национальной безопасности и экс-госсекретарь Генри Киссинджер.
Пространство для более разумного подхода
По мнению Грэма, позитивным фактором станет отсутствие масштабных обвинений в США в адрес России в попытках воздействовать на американский избирательный процесс. За счет этого возможно постепенное прекращение политизации отношений Москвы и Вашингтона американским истеблишментом, полагает бывший сотрудник Белого дома.
"Во-первых, [предполагаемое] российское вмешательство не было на этих выборах крупным фактором, и никто не утверждает, что Россия повлияла на их итоги. Мала вероятность того, что республиканцы используют Россию в качестве инструмента, чтобы подрывать [деятельность] Байдена таким же образом, каким это делали демократы в случае с [действующим президентом США Дональдом] Трампом", - предсказывает Грэм. Трамп представляет Республиканскую партию.
"Таким образом, Россия перестанет быть прежде всего внутриполитическим вопросом [в США], вновь станет в основном внешнеполитическим. Это обеспечит пространство для более разумного подхода к России. Во-вторых, Байден, поскольку на него не падают подозрения относительно того, что он находится "в кармане" у [президента РФ Владимира] Путина, получит больше пространства для взаимодействия с Москвой. Это способно привести к нормализации дипломатических отношений, невзирая на глубокие противоречия между двумя странами", - считает специалист.
Он выразил практически полную уверенность в продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) при Байдене, если этого не произойдет еще на излете пребывания у власти Трампа, а также в том, что Вашингтон начнет с Москвой более серьезные переговоры по контролю над вооружениями после инаугурации нового главы администрации США.
"В-третьих, Байден практически наверняка продлит Новый ДСНВ, если этого не произойдет еще до его инаугурации, а также согласится на непрерывный серьезный диалог с целью подготовки идущего на смену соглашения и в более широком плане - по разработке новой концепции стратегической стабильности, адекватной текущим и будущим обстоятельствам, включая многополярный ядерный мир, гиперзвуковые вооружения, кибероружие и так далее", - убежден Грэм.
Внятный курс и прагматики?
Кроме того, аналитик предположил, что следующая американская администрация будет проводить на российском направлении более последовательную и предсказуемую политику. При этом он охарактеризовал многих имеющих отношение к внешней политике лиц из окружения Байдена как прагматиков.
"В-четвертых, Байден восстановит нормальный процесс выработки политики [в Вашингтоне]. Это должно привести к подготовке более внятной и предсказуемой политики в отношении России, на которую сможет реагировать Кремль. В-пятых, старшие советники Байдена, скорее всего, будут прагматиками. Москва будет знать многих из них. Это должно способствовать расширению диалога даже по вопросам, в которых наши интересы далеко отстоят друг от друга или вообще являются диаметрально противоположными", - заявил эксперт.
И вновь санкции
С его точки зрения, "будут, конечно, шаги администрации Байдена, которые Москва сочтет тревожными: к примеру, больший акцент на правах человека и больше заинтересованности в постсоветском пространстве".
"Режим санкций сохранится. И практически наверняка [Вашингтоном в отношении Москвы] будут введены новые [ограничительные меры]. Тем не менее администрация Байдена будет привержена работе с трансатлантическими партнерами Америки, а многие из них, включая в первую очередь Германию, станут добиваться выработки жестких, но менее конфронтационных подходов к России", - сказал Грэм.
"Одним словом, должна быть благоприятная возможность для ослабления напряженности в отношениях, - добавил специалист. - Вопрос заключается в том, что будет готова сделать Москва, чтобы воспользоваться данной возможностью".