Эксперт: победа Байдена может дать расширение диалога России и США

По мнению Томаса Грэма, позитивным фактором станет отсутствие масштабных обвинений в США в адрес России в попытках воздействовать на американский избирательный процесс

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Избрание президентом США демократа Джозефа Байдена способно привести к ослаблению напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, расширению их двустороннего диалога, а также появлению более внятной и предсказуемой американской политики в отношении РФ. С таким прогнозом выступил в понедельник в беседе с ТАСС бывший помощник по России президента США Джорджа Буша - младшего Томас Грэм. Без завышенных ожиданий Одновременно он предупредил, что на значительное улучшение российско-американских связей рассчитывать в ближайшем будущем не стоит. "Существует широкий консенсус насчет того, что в обозримой перспективе не будет радикального улучшения американо-российских отношений. Однако администрация Байдена может стабилизировать их на нынешнем низком уровне и, возможно, даже ослабить немного напряженность", - сказал эксперт.

В последние годы он работает управляющим директором консалтинговой компании Kissinger Associates. Основателем и главой этой фирмы является патриарх американской дипломатии - бывший помощник президента страны по национальной безопасности и экс-госсекретарь Генри Киссинджер. Пространство для более разумного подхода По мнению Грэма, позитивным фактором станет отсутствие масштабных обвинений в США в адрес России в попытках воздействовать на американский избирательный процесс. За счет этого возможно постепенное прекращение политизации отношений Москвы и Вашингтона американским истеблишментом, полагает бывший сотрудник Белого дома. "Во-первых, [предполагаемое] российское вмешательство не было на этих выборах крупным фактором, и никто не утверждает, что Россия повлияла на их итоги. Мала вероятность того, что республиканцы используют Россию в качестве инструмента, чтобы подрывать [деятельность] Байдена таким же образом, каким это делали демократы в случае с [действующим президентом США Дональдом] Трампом", - предсказывает Грэм. Трамп представляет Республиканскую партию. "Таким образом, Россия перестанет быть прежде всего внутриполитическим вопросом [в США], вновь станет в основном внешнеполитическим. Это обеспечит пространство для более разумного подхода к России. Во-вторых, Байден, поскольку на него не падают подозрения относительно того, что он находится "в кармане" у [президента РФ Владимира] Путина, получит больше пространства для взаимодействия с Москвой. Это способно привести к нормализации дипломатических отношений, невзирая на глубокие противоречия между двумя странами", - считает специалист.

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