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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Протестующие против прекращения войны в Карабахе ворвались в здание правительства Армении

Часть митингующих в настоящее время призывает также выдвинуться в сторону правительственной дачи, где может находиться Пашинян
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Агрессивно настроенные люди выламывают двери в кабинеты.

После того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о достижении договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе, сотни людей стали собираться на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства страны.

Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих. Часть митингующих в настоящее время призывает также выдвинуться в сторону правительственной дачи, где может находиться Пашинян.

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АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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