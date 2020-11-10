Алиев уверен, что соглашение по Карабаху отвечает интересам народов Азербайджана и Армении

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха вышли на урегулирование, которое отвечает интересам как азербайджанского, так и армянского народов. Уверенность в этом выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев перед подписанием совместного с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявления о прекращении огня в регионе.

"Рад, что ставится точка в деле урегулирования многолетнего карабахского конфликта", - сказал Алиев, выступление которого транслируют азербайджанские телеканалы. Он выразил уверенность, что это принесет мир в регион и положит конец противостоянию и кровопролитию.

Президент Азербайджана отметил особую роль России в урегулировании карабахского конфликта и поблагодарил Путина за личное участие.

Ранее Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.