Республиканцы получили более 130 письменных показаний о нарушениях на выборах в Мичигане

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Представители предвыборного штаба действующего президента США республиканца Дональда Трампа получили более 130 отдельных письменных показаний свидетелей о различных нарушениях на выборах в штате Мичиган, а также сообщения о тысячах неправомерно поданных голосов в штате Невада. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, выступавшая от лица избирательной кампании Трампа.

"В одном только Мичигане было получено более 130 отдельных письменных показаний. Мы также в курсе сообщений о том, что в Неваде тысячи голосов были поданы теми, кто не имел права голосовать. Мы узнаем об этих сообщениях, мы оцениваем их, мы получаем письменные показания", - сказала она, призвав к терпению, пока не завершится оценка этой информации.

В свою очередь председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел сообщила, что в одном из случаев работник избирательной комиссии в Мичигане сообщил в своих письменных показаниях, что ему поступило указание от руководства датировать поздно полученные бюллетени задним числом (2 или 3 ноября), чтобы они были засчитаны.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.