Алиев объявил даты возвращения Азербайджану трех районов вокруг Карабаха

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в ночь на вторник назвал даты возвращения под контроль Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря", - заявил глава государства, зачитывая подписанное им совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

Ранее Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 мск 10 ноября.