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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Протестующие ереванцы оцепили здание парламента

Митингующие требуют, чтобы начальник Генштаба Оник Гаспарян принял власть в стране

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Сотни ереванцев, которые протестуют против заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе, в ночь на вторник оцепили здание парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Где Никол Пашинян? Мы требуем, чтобы он вышел к нам. Также требуем, чтобы начальник Генштаба Оник Гаспарян вышел к нам и принял власть", - говорят они.

В настоящий момент ситуация у здания парламента остается напряженной, все прилегающие улицы перекрыты.

Теги
АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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