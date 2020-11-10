Протестующие ереванцы оцепили здание парламента

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Сотни ереванцев, которые протестуют против заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе, в ночь на вторник оцепили здание парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Где Никол Пашинян? Мы требуем, чтобы он вышел к нам. Также требуем, чтобы начальник Генштаба Оник Гаспарян вышел к нам и принял власть", - говорят они.

В настоящий момент ситуация у здания парламента остается напряженной, все прилегающие улицы перекрыты.