Минюст США уполномочил прокуроров проверить данные о нарушениях на выборах

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров провести необходимые проверки при наличии данных о предполагаемых нарушениях в ходе состоявшихся 3 ноября всеобщих выборов. Об этом сообщило в понедельник вечером информационное агентство Associated Press.

Оно ссылается на служебную записку, отправленную Барром американским прокурорам на местах. В документе говорится, что упомянутые разбирательства "могут быть проведены, если имеются ясные и очевидным образом заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые, в случае достоверности такой информации, потенциально способны повлиять на исход федеральных выборов в отдельно взятом штате".

В Соединенных Штатах министр юстиции одновременно выполняет функции генерального прокурора.