Протестующие ворвались в зал заседаний парламента Армении

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Сотни ереванцев, которые осуждают подписание премьер-министром Николом Пашиняном заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, в ночь на вторник ворвались в зал заседаний парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы требуем Никола Пашиняна. Кто дал ему право подписывать такое?" - говорят протестующие.

В настоящее время в здании парламента и в его окрестностях ситуация напряженная, протестующие перекрыли все прилегающие улицы.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Кроме того, Армения и Азербайджан должны провести обмен пленными и телами погибших.