Парламент Перу отстранил от должности президента страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 ноября. /ТАСС/. Парламент Перу отстранил в понедельник вечером от должности президента страны Мартина Вискарру в связи с обвинениями в коррупции. Голосование транслировалось на канале законодательного органа в Youtube.

"Завтра (во вторник - прим. ТАСС) в 17:00 состоится церемония вступления в должность [нового] президента республики", - сказал по итогам заседания председатель парламента Мануэль Мерино де Лама, которому предстоит возглавить исполнительную власть Перу.

Данное решение поддержали 105 из 130 депутатов, при том что для объявления импичмента главе государства необходимо согласие 87 парламентариев. 19 членов Конгресса высказались против, четверо воздержались.

Ранее в сентябре парламент отказался отправлять Вискарру в отставку по итогам другого процесса импичмента в связи с подозрением в превышении полномочий и злоупотреблении властью.

На этот раз политику вменялась в вину коррупция во время пребывания на посту губернатора департамента Мокегуа (2011-2014 гг.). В частности, его обвиняют в получении взятки в размере 2,3 млн новых перуанских солей (свыше $630 тыс.) при заключении контрактов на строительство местной больницы и еще одного объекта инфраструктуры. Вискарра категорически отвергает обвинения, основанные на показаниях сотрудничающих со следствием предпринимателей.

Вискарра, с 2016 года занимавший пост первого вице-президента, принял полномочия главы государства после отставки экс-президента Педро Кучински, в отношении которого также был запущен процесс импичмента в марте 2018 года.