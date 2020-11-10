Прокуроры-республиканцы обратились к Верховному суду США по голосованию в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральные прокуроры 10 американских штатов, представляющие Республиканскую партию, составили обращение к Верховному суду страны в связи с ходом голосования по почте в Пенсильвании, в частности приемом бюллетеней после 3 ноября. Документы республиканцев направлены в форме, которую называют в США amicus curiae brief, или "аргументация друга суда". Материалы, по сути, дополняют иск в отношении госсекретаря штата Кэти Буквар, отвечающую за организацию выборов.

По мнению прокуроров Алабамы, Арканзаса, Кентукки, Луизианы, Миссисипи, Миссури, Техаса, Флориды, Южной Дакоты и Южной Каролины, необходимо отозвать и пересмотреть "неконституционное решение [Верховного суда Пенсильвании], позволяющее присылать бюллетени по почте спустя три дня после дня выборов без почтовых отметок". "Штат превысил свои полномочия, принимая поздние бюллетени, и нарушил положения конституции о выборах. Голосование по почте создает риски мошенничества. Решение Верховного суда Пенсильвании также увеличивает риски мошенничества при досрочном голосовании", - отмечается в заявлении ассоциации генпрокуроров-республиканцев.

Как подчеркнул генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт, необходимо обеспечить, чтобы "все законные поданные голоса были учтены, а все незаконно поданные - нет". "[Иначе] это лишило бы избирательных прав миллионы американцев. Поэтому мы направили обращение в Верховный суд для отмены решения Верховного суда Пенсильвании", - отметил он.