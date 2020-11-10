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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян объяснил свое решение подписать новое соглашение по Карабаху

По словам премьера Армении, решение принималось, исходя из положения на фронте

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу на своей странице в "Фейсбуке" во вторник заявил, что решение о прекращении конфликта вокруг Нагорного Карабаха было принято, исходя из положения на фронте.

"Мы воевали против террористов, Азербайджана и одной из лучших армий НАТО - турецкой", - сказал он. "Мы принимали решение, исходя из положения на фронте. Это решение принято на основе анализа военной ситуации и советов людей, которые лучше всех знали, каково истинное положение", - отметил премьер.

Пашинян добавил, что был вынужден пойти на такой шаг, и подчеркнул, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.

"Некоторые из погромщиков в Ереване были в Карабахе, но почему-то оставили свои позиции и сбежали оттуда. Среди них есть и генерал. Официально заявляю, что все зачинщики будут наказаны по всей строгости закона", - сказал он.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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