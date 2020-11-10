Семь государств будут участвовать в конференции по беженцам в Дамаске

ТАСС, 10 ноября. Проведение международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам в Дамаске 11-12 ноября станет важным шагом на пути решения этой гуманитарной проблемы. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Suria глава оргкомитета по подготовке форума, помощник министра иностранных дел Сирии Айман Соусан.

"Свое участие в конференции, помимо России, подтвердили Китай, Иран, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман и Пакистан", - отметил он. По словам дипломата, ООН будет присутствовать на форуме в качестве наблюдателя. "Мы ожидали более активного участия ооновских структур в конференции, но, к сожалению, на руководство международной организации было оказано давление со стороны Госдепартамента США", - сказал Соусан.

Как подчеркнул глава оргкомитета, сирийская сторона направила приглашения многим странам, в том числе тем, кто в период войны нанес своей политикой ущерб Сирии. "В числе первых приглашение было отправлено Турции, которая своими действиями причинила много вреда и страданий сирийскому народу, - отметил дипломат. - Мы, конечно, не строили иллюзий по поводу их участия в форуме, учитывая, что Запад и Соединенные Штаты с самого начала предприняли попытки, чтобы сорвать проведение конференции".

По словам Соусана, США и Запад не отказались от своих замыслов повернуть вспять развитие событий в Сирии. "С этой целью они продлевают свои несправедливые санкции и ведут против нас экономическую войну, что, естественно, затрудняет создание подходящих условий для возвращения беженцев", - заявил он.

Повестка форума

Соусан сообщил, что в первый день работы конференции 11 ноября в ходе дискуссии будут обсуждаться различные аспекты проблемы беженцев, в частности роль зарубежных государств и группировок террористов в ее возникновении, реальная ситуация в лагерях беженцев и перспективы возвращения сирийских граждан к родным очагам. В четверг, 12 ноября, участники форума посетят центры приема внутренне перемещенных лиц и несколько медицинских учреждений, которые их обслуживают, а вечером будет принята итоговая декларация.

"Конференция направит послание ООН с призывом прекратить чинить препятствия процессу возвращения беженцев на родину и политизировать этот гуманитарный вопрос, - отметил глава оргкомитета. - Что касается самих беженцев, то Сирия ждет своих сынов, оказавшихся на чужбине, которые могут внести весомый вклад в послевоенную реконструкцию".

В понедельник президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсудили в ходе видеоконференции задачи, стоящие перед предстоящим форумом в Дамаске. Лидеры двух государств рассчитывают, что конференция станет результативной и позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев.

По словам Путина, делегация РФ будет одной из самых многочисленных, в нее войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза.