Nikkei: премьер Японии посетит США в феврале 2021 года

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен совершить свой первый визит в США в феврале следующего года после того, как 20 января состоится инаугурация нового американского президента. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает во вторник газета Nikkei.

В ходе встречи с Джозефом Байденом, который, по прогнозам американских СМИ, выиграл выборы, Суга рассчитывает подтвердить важность японо-американского стратегического альянса, а также обсудить укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и затронуть проблему глобального потепления. Организация визита будет в первую очередь зависеть от ситуации с пандемией коронавируса, его сроки могут быть скорректированы.

Издание отмечает, что японское правительство в случае переизбрания Дональда Трампа рассматривало вариант более ранней поездки Суги в США еще до церемонии инаугурации. Аналогичным образом в 2016 году с Трампом встретился тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ.

Суга уже поздравил Байдена с победой, также японское правительство направило поздравление по дипломатическим каналам.