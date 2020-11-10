Пашинян сообщил, что спикер парламента Армении пострадал от рук участников беспорядков

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян пострадал от рук участников беспорядков, устроенных в ночь на вторник в центре Еревана. Об этом заявил в ходе прямого эфира в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Какие-то подонки избили Арарата Мирзояна. Сейчас его оперируют, жизни ничто не угрожает", - сообщил глава правительства.

В настоящий момент протестующие против прекращения войны в Карабахе находятся в зале заседаний парламента Армении, ситуация крайне напряженная.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.