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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Премьер Армении заявил о планах организовать митинг своих сторонников

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует организовать митинг в свете последних событий в Ереване, где в ночь на вторник вспыхнули беспорядки, устроенные в знак протеста против подписания соглашения о прекращении конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Facebook, указав сторонникам на необходимость не устраняться от участия в мероприятии.

"Я призываю наших граждан открыто высказать свою позицию. И вообще, надо организовать митинг, на котором будут даны четкие оценки ситуации. Призываю наших сторонников быть готовыми", - сказал глава правительства.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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