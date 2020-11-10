Минобороны Армении заверило, что будет выполнять соглашение о прекращении боев в Карабахе

ТАСС, 10 ноября. Министерство обороны Армении во вторник заявило, что будет соблюдать условия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соответствующее сообщение размещено на сайте военного ведомства.

"Министерство обороны Республики Армения [РА] объявляет, что с 05:00 10 ноября этого года Вооруженные силы РА совместно с Вооруженными силами РФ будут выполнять условия трехстороннего соглашения, достигнутого премьер-министром Армении [Николом Пашиняном] и президентами Азербайджана и России [Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным], о прекращении войны в Карабахе", - говорится в тексте.