Новый президент Боливии назначил свой кабинет министров

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Новый президент Боливии Луис Арсе привел в понедельник к присяге 16 министров. Церемония транслировалась в эфире телеканала Unitel.

"Перед Боливией стоят несколько вызовов, которые появились за последние 11 месяцев, нам нужно было сформировать правительство, способное ответить на эти вызовы", - заявил Арсе. По его словам, новым властям предстоит восстановить экономику, "которой был нанесен серьезный ущерб".

Министром экономики назначен экс-президент Банка производственного развития Боливии Марсело Монтенегро. МИД возглавил Рохелио Майта. Министром при президенте стала Марианела Прада Техада, министром обороны - Эдмундо Новильо, министром углеводородов - бывший вице-министр энергетического развития Франклин Молина. Главой МВД назначен Карлос дель Кастильо.

Министром планирования назначена Фелима Мендоса, государственных контрактов - Эдгар Монтаньо, производственного развития и многоплановой экономики - Нестор Уанка, горнорудной промышленности - Рамиро Вильявисенсио, юстиции - Иван Маноло Лима, труда - Вероника Навиа, здравоохранения - Эдгар Посо, охраны окружающей среды - Хуан Сантос Крус, образования - Адриан Келка Тарки, сельского развития и земель - Вильсон Касерес.

18 октября в Боливии прошли всеобщие выборы. Арсе, занимавший пост министра экономики в правительстве Моралеса в 2006-2017 гг. и с января по ноябрь 2019 года, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Партия "Движение к социализму", от которой он выдвигался, получила большинство в обеих палатах парламента.

Состоявшиеся в воскресенье выборы были созваны после отмены результатов голосования, прошедшего 20 октября 2019 года. Тогда Высший избирательный суд республики признал победителем Моралеса, который на тот момент был президентом. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать итоги выборов, в стране начались протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию.