Япония и США проведут переговоры о расходах на содержание военных баз

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Представители Японии и США проведут на этой неделе в Вашингтоне первый раунд официальных переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американских военных баз на японской территории. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Правительства Японии и США на этой неделе планируют провести первый раунд официальных переговоров по проблеме распределения расходов на содержание американских военных объектов в Японии. Соглашение на этот счет истекает в марте следующего года. Мы считаем, что сейчас расходы на содержание баз распределены между Японией и США должным образом", - сказал он.

Конкретную дату переговоров министр не уточнил.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих опубликованных мемуарах сообщил, что Вашингтон в 2019 году потребовал от Токио выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в 4,4 раза больше, чем сейчас. Президент США Дональд Трамп, говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если она откажется увеличивать расходы.

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд по текущему курсу). Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату их местного персонала.