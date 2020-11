В разведке США заявили, что Байден получит разведданные после подтверждения его победы

В нем подчеркивается, что Байден не будет получать данные разведки до тех пор, пока избранным президентом его не назовет Управление общих служб США, выполняющее функции надзорного органа в американской администрации. "Аппарат директора национальной разведки следует закону о передаче президентских полномочий (Presidential Transition Act), согласно требованиям которого процедура передачи власти начнется лишь после того, как кандидатуру одобрит глава Управления общих служб США", - говорится в заявлении аппарата директора нацразведки.

В документе подчеркивается, что в разведывательном сообществе "не планируют контактов с какой бы то ни было переходной командой" до тех пор, пока не поступит официальное уведомление от надзорного органа о победе Байдена на выборах.

Ранее телеканал Fox News сообщил о том, что представители штаба Байдена направили запрос о признании его избранным президентом США в Управление общих служб США. В штабе демократа рассчитывают, что руководство указанного ведомства "безотлагательно признает Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом". Указанное управление, в частности, следит за тем, чтобы средства американских налогоплательщиков расходовались надлежащим образом. Официальное признание Байдена избранным президентом необходимо для того, чтобы управление выделило средства на формирование новой администрации, главой которой, как предполагается, будет демократ.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Демократ объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.