Эспер рассказал о своих достижениях на посту главы Пентагона

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Отправленный в отставку с поста главы Пентагона Марк Эспер ставит себе в заслугу сдерживание России, Ирана, Китая, а также борьбу с терроризмом.

"Я горд тем, как министерство справлялось со следующими вопросами. <...> Укрепление союзников и партнеров, защита международных норм и правил, демонстрация решимости США противостоять плохому поведению Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, - говорится в распространенном в понедельник письме экс-министра в адрес президента США Дональда Трампа. - Тесно работали с НАТО по развитию готовности союзников, сдерживали российский авантюризм, обеспечивали устойчивый разгром ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)".

Кроме того, по мнению Эспера, ведомство решительно действовало в сдерживании Ирана.

"Я служу стране, уважая конституцию. Я принимаю ваше решение заменить меня. Я отхожу в сторону, зная, как много мы достигли в Пентагоне за последние полтора года для защиты страны, для наращивания готовности, возможностей и профессионализма объединенных сил", - говорится в тексте.

Трамп отправил в понедельник в отставку Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности руководителя военного ведомства страны.