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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Оппозиция Армении намерена созвать парламент для выхода из соглашения по Карабаху

Депутат Наира Зограбян рассказала, что фракция "Процветающая Армения" советуется с юристами по поводу дальнейших действий

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" намерена созвать внеочередное заседание законодательного органа для выхода Еревана из карабахских договоренностей. Об этом заявила во вторник журналистам депутат Наира Зограбян.

"Мы сейчас советуемся с юристами, как поступить дальше. Но для отмены данного заявления - а это все-таки просто заявление - требуется внеочередное заседание парламента. Мы теперь работаем над этим", - отметила она.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

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АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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