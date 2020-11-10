Эксперт: Трамп окажет услугу США в случае подтверждения данных о подтасовках на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Республиканец Дональд Трамп, пытаясь оспорить через суды результаты подсчета голосов на выборах, может сослужить хорошую службу своей стране, если утверждения об умышленных подтасовках подтвердятся. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник профессор политологии Калифорнийского технологического института, автор четырех книг и десятков научных статей Родерик Кивайт.

"Сложно предугадать, как долго эти тяжбы будут длиться", - признал политолог. Он, сделав сравнение с нынешней ситуацией, назвал "детскими шалостями" кампанию 2000 года, когда борьбу за президентский пост вели вице-президент, демократ Альберт Гор и республиканец Джордж Буш - младший. "Судебные тяжбы вслед за выборами 2000 года затрагивали только несколько округов Флориды и, по сути, касались порядка обработки бюллетеней с изъянами. Все это просто детские шалости по сравнению с нынешним [электоральным] циклом, где речь идет об обвинениях в широкомасштабных подлогах нескольких видов на выборах", - заметил Кивайт.

Гор 20 лет назад заручился поддержкой большего числа избирателей (48,4% против 47,9% у Буша), но получил меньше голосов выборщиков (266 против 271). Решающим оказалось голосование в штате Флорида, где Буш победил с преимуществом в несколько сотен голосов. Команда Гора потребовала ручного пересчета, утверждая, что при автоматическом подсчете 6 млн бюллетеней неизбежны ошибки. После месяца обработки и разбирательств Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил принять результаты в пользу кандидата-республиканца.

Политолог акцентировал внимание на публикациях о многочисленных случаях голосования "мертвых душ" в штатах Мичиган, Пенсильвания и других. "Насколько я понимаю, республиканцы сейчас сверяют списки проголосовавших с некрологами и устанавливают, действительно ли мертвые люди все еще политически активны или же по крайней мере чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы голосовать в нашей стране!" - подметил он.

"Может случиться так, что Трамп, выявляя подлоги на выборах в крупнейших городах США, окажет стране самую важную услугу [за время своего президентства]", - считает политолог.

Трамп не признает поражение

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на пресс-конференции в Вашингтоне в понедельник информировала о получении штабом Трампа более 130 письменных показаний свидетелей о различных нарушениях на выборах в Мичигане, а также сообщений о тысячах неправомерно поданных голосов в штате Невада. Как информировало агентство Associated Press, министр юстиции США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров провести необходимые проверки при наличии данных о предполагаемых нарушениях во время голосования. Генеральные прокуроры 10 американских штатов, представляющие Республиканскую партию, составили обращение к Верховному суду страны в связи с ходом голосования по почте в Пенсильвании, в частности приемом бюллетеней после 3 ноября.

До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря проголосуют члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, после чего 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.