Эксперт: Байден сохранит курс на сдерживание Китая и России

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах в США продолжит политику сдерживания Китая и России, однако его методы могут отличаться от мер администрации действующего президента Дональда Трампа. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал профессор факультета международных отношений университета Цинхуа У Дахуэй.

"Сдерживание Китая и России - это консенсус, которого придерживаются обе партии в Соединенных Штатах. Что касается стратегий Трампа и Байдена по сдерживанию КНР и РФ, то между ними нет существенной разницы", - сказал он.

По его словам, "разница лишь в том, что Байден больше сосредоточен на привлечении европейских союзников для сдерживания Китая и России и рассматривает РФ как самую большую угрозу западному миру, при этом Китай оценивает как самого большого конкурента".

При этом Трамп, по словам У Дахуэя, "считает главной угрозой [западному миру] Китай, а Россию - второй угрозой после КНР". "В плане методов сдерживания [КНР и РФ] Трамп предпочитает не считаться с союзниками, бороться в одиночку. [Трамп] не в состоянии предпринять совместные с западными странами действия в сдерживании Китая и России", - отметил профессор.

"В целом, приход Байдена к власти повысит предсказуемость и упорядоченность китайско-американских отношений по сравнению с эпохой Трампа", - продолжил У Дахуэй. "Однако сдерживание Китая никуда не исчезнет, только лишь поменяются методы", - резюмировал он.

Торговая война

Эксперт также считает, что победа Байдена может привести к ослаблению торговой войны Китая и Соединенных Штатов.

"Байден занимает умеренную позицию в отношении торговой войны с Китаем. Как ожидается, в случае вступления [Байдена] в должность [президента США], китайско-американская торговая война может ослабнуть", - сказал У Дахуэй.

При этом он отметил, что в случае победы Байдена США могут потребовать от Китая пойти на компромисс в вопросах торговли, основанный на международных правилах. Профессор также указал на то, что не исключена разработка новых мер, ограничивающих Китай в плане торговли.

Сфера здравоохранения

У Дахуэй полагает, что США в случае победы демократа могут вернуться к частичному сотрудничеству с Китаем в сфере общественного здравоохранения и в ряде других вопросов, однако не допустят ведущей роли КНР.

"[В случае победы Байдена на выборах] США могут вернуться к частичному сотрудничеству с Китаем в таких областях, как изменение климата, защита окружающей среды, общественное здравоохранение и других вопросах", - сказал он. "Однако Соединенные Штаты не позволят Китаю взять на себя ведущую роль в этом взаимодействии", - подчеркнул профессор.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась в условиях пандемии. Действующий президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за вспышку вируса. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении нового коронавируса и масштабах распространения инфекции.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн ранее подчеркивал, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".