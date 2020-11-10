NYT: сотрудник Минюста США уволился после решения о проверках нарушений на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудник надзорного органа в Минюсте США подал в отставку после того, как глава ведомства Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров проводить проверки предполагаемых нарушений на состоявшихся 3 ноября всеобщих выборах. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По ее данным, речь идет о главе одного из подразделений в службе общественного контроля при Министерстве юстиции США Ричарде Пилджере. Данная структура, по информации The New York Times, выполняет надзорные функции и контролирует ход расследований предполагаемых нарушений на выборах. Пилджер, по данным газеты, уведомил своих коллег о том, что вынужден покинуть пост после того, как глава Минюста наделил федеральных прокуроров полномочиями проводить необходимые проверки при наличии данных о предполагаемых нарушениях в ходе состоявшихся выборов. В корпоративном письме он подчеркнул, что его решение связано с "новой политикой" ведомства.

О решении Барра сообщило ранее в понедельник агентство Associated Press. Оно ссылалось на служебную записку, отправленную главой Минюста - генпрокурором США американским прокурорам на местах. В документе говорится, что упомянутые разбирательства "могут быть проведены, если имеются ясные и очевидным образом заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые, в случае достоверности такой информации, потенциально способны повлиять на исход федеральных выборов в отдельно взятом штате".