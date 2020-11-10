В Японии считают, что победа Байдена не приведет к смягчению позиции США в отношении КНР

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что предполагаемая победа Джозефа Байдена на выборах президента США не приведет к смягчению позиции Вашингтона в отношении Китая. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"В США, - сказал он, - и Демократическая, и Республиканская партии занимают крайне жесткую позицию в отношении Китая. Поэтому мы не предполагаем, что в политике Соединенных Штатов на этом направлении произойдут большие принципиальные перемены".

США при президенте Трампе стали оказывать на КНР серьезный нажим, в частности, по торгово-экономическим вопросам. В январе нынешнего года между двумя странами было подписано соглашение, по которому Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия документа.

Впоследствии президент Трамп несколько раз подчеркивал, что Вашингтон будет выстраивать дальнейшие отношения с Пекином, принимая во внимание прежде всего то, как КНР выполняет январскую договоренность. 14 июля глава Белого дома заявил в интервью телекомпании CBS, что не заинтересован в переговорах с Китаем о второй фазе торговой сделки, причиной этого является ситуация с коронавирусом.

Трамп неоднократно обвинял Пекин в попытках скрыть информацию о пандемии COVID-19. Вашингтон также утверждает, что Пекин пытается в одностороннем порядке усилить свое военное присутствие в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.