Штаб Байдена может подать в суд, если надзорный орган не признает его победителем выборов

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Штаб демократа Джозефа Байдена будет готов обратиться в суд, если его победу на президентских выборах в Соединенных Штатах не признает соответствующий надзорный орган в американской администрации. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя штаба.

По его данным, в команде демократа рассматривают возможность прибегнуть к правосудию, если по каким-либо причинам затянется процедура признания Байдена победителем выборов в Управлении общих служб США. Reuters отмечает, что американским законодательством не установлены четкие сроки, в которые этот надзорный орган должен провозгласить кандидата от той или иной партии победителем всеобщих выборов. Однако обычно это делается после того, как сомнений в его успехе не остается и возникает необходимость как можно скорее запустить процедуру передачи власти, уточняет агентство.

В штабе демократа отмечают, что факт его победы на выборах очевиден, а потому промедление с признанием его избранным президентом якобы может носить незаконный характер. "Мы не исключаем возможность обращения в суд, но рассматриваем и другие варианты", - приводит Reuters слова сотрудника команды политика.

Телеканал Fox News в воскресенье сообщил о том, что представители штаба Байдена направили запрос о признании его избранным президентом в Управление общих служб США. В команде демократа рассчитывают, что руководство указанного ведомства "безотлагательно признает Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом". Управление, в частности, следит за тем, чтобы средства американских налогоплательщиков расходовались надлежащим образом. Официальное признание Байдена избранным президентом необходимо для того, чтобы ведомство выделило средства на формирование новой администрации, главой которой, как предполагается, будет демократ.