В Иордании открылись участки для голосования на парламентских выборах

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,8 тыс. избирательных участков открылись в Иордании, где начались во вторник выборы в Палату депутатов - нижнюю палату Национального собрания. Как сообщило агентство Petra, за 130 депутатских мест ведут борьбу 1 693 кандидата, в том числе 364 женщины. Все они включены в 294 списка для голосования.

Выборы будут проходить в условиях принятых властями строгих профилактических мер из-за пандемии и продлятся с 07:00 (08:00 мск) до 19:00 (20:00 мск). Как сообщил глава Управления безопасности королевства бригадный генерал Хусейн Хаватма, за соблюдением порядка на участках для голосования будут следить 53 тыс. жандармов. "Нами приняты меры во всех 23 избирательных округах, которые нацелены на обеспечение охраны общественного здоровья и содействие подданным в реализации их конституционного права", - сообщил генерал.

Право голоса в Иордании имеют свыше 4,6 млн подданных короля Абдаллы II, однако не все они примут участие в голосовании. Согласно опросу населения, который опубликовала накануне выборов газета Ad-Dustour, свое намерение прийти на избирательные участки твердо выразили 33,7% избирателей, еще 19,8% пока не определились с ответом.

В выборах примет участие свыше 40 политических партий, интересы которых будут представлять 397 кандидатов, 97 из них - женщины. По мнению главы Центра политических исследований "Аль-Кудс" Урейба Рантави, успех на выборах будет сопутствовать представителям племенной верхушки и деловой элиты, а также независимым кандидатам и центристским партиям.

Главной оппозиционной силой выступает Фронт исламского действия (ФИД), который является иорданским филиалом региональной ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Фундаменталисты идут на выборы под лозунгом "защиты народных прав, улучшения социальных условий и борьбы с коррупцией". На выборах в 2016 году сторонники ФИД завоевали 16 мест в парламенте.

Согласно заявлению министра по политическому развитию и связям с парламентом Мусы аль-Майты, правительство намерено ввести в стране повсеместный комендантский час на четыре дня сразу после окончания голосования, учитывая, что результаты выборов будут объявлены только в воскресенье.