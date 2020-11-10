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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с "победой на фронте и за столом переговоров"

Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что две страны останутся одной нацией

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, назвав это "важной победой на фронте и за столом переговоров".

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"Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями", - написал он в Twitter.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также передал слова поздравления Баку. Он написал в Twitter, что "Карабах, наконец, освобожден" и "Турция останется вместе с Азербайджаном". Аналогичные высказывания разместил в этой соцсети и глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, назвав "нацию благословленной", а "Карабах свободным".

Турция традиционно поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте. С началом нынешнего витка напряженности Анкара также полностью встала на сторону Баку.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Теги
АзербайджанАрменияТурцияЧавушоглу, МевлютОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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