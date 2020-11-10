Военные призвали народ Армении воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил (ВС) Армении заявили, что будут выполнять соглашение по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, подписанное накануне лидерами Армении, России и Азербайджана, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию. Об этом говорится в совместном обращении министерства обороны и Генштаба республики к народу Армении, опубликованном во вторник на странице Минобороны в Facebook .

В заявления отмечается, что "27 сентября против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) была развязана война, беспрецедентная по силе, средствам, количеству и типу задействованных вооружений". "Наша армия в этих условиях сделала возможное и невозможное для противостояния врагу", - отмечается в заявлении армянских военных.

"Но настало время остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана пришли к соглашению, с содержанием которого вы уже знакомы", - отмечается в заявлении Минобороны и Генштаба ВС Армении.

"Мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации. Мы обязаны остановить кровопролитие", - указано в заявлении Минобороны и Генштаба ВС Армении.

ВС Армении привали соотечественников воздерживаться от действий, способных дестабилизировать ситуацию. "Мы призываем вас воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности, и, извлекши уроки из всех возможных ошибок, построить несравнимо сильную и боеспособную армию, которой достоин наш героический народ", - говорится в заявлении.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Ситуация в Ереване

После обнародования информации о подписании соглашения по Карабаху жители Еревана со всех концов города двинулись на площадь Республики к зданию правительства. Часть протестующих против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвалась в здание.

Манифестанты просят кого-нибудь из военного руководства страны взять ситуацию под контроль. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

Пашинян заявил, что планирует организовать в столице Армении митинг своих сторонников.