СМИ: Майкл Пенс проведет "закрытый ланч" с сенаторами-республиканцами

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс проведет во вторник "закрытый ланч" с сенаторами от Республиканской партии, что станет первой его встречей с политиками-однопартийцами со дня проведения всеобщих выборов в стране. Об этом сообщила газета The Hill .

Это мероприятие, как отмечает издание, пройдет в условиях, когда большинство сенаторов-республиканцев не готово призвать действующего главу государства Дональда Трампа к тому, чтобы он признал поражение в состязании с избранным, по оценкам американских СМИ, президентом-демократом Джозефом Байденом. Не предпринимал таких попыток и сам Пенс.

"Еще не все потеряно... Президент Дональд Трамп никогда не прекращал борьбу за нас, и мы должны продолжать борьбу до тех пор, пока не будет подсчитан последний законный избирательный бюллетень", - написал Пенс в понедельник в Twitter.

Ранее Пенс присутствовал на подобной встрече в июне, когда он, по данным газеты, "пытался подбодрить сенаторов в условиях роста числа инфицированных новым коронавирусом".

По завершении встречи, как ожидается, вице-президент отправится на остров Санибел (штат Флорида), где он отдыхал и где, вероятно, пробудет до субботы.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.