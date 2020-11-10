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Спор вокруг Курил

Ёсихидэ Суга заявил, что вопрос южных Курил касается всего японского народа

Граждане страны вместе с правительством должны работать вместе для его решения, указал премьер-министр Японии

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Вопрос южной части Курильских островов касается всего японского народа, и граждане страны вместе с правительством должны работать вместе для его решения. Об этом заявил во вторник премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе встречи с губернатором северной префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки.

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"Уже 75 лет после окончания войны между Японией и Россией не решена проблема северных территорий (так в Японии именуют южную часть Курил - прим. ТАСС), и не подписан мирный договор. Проблема северных территорий является проблемой всего [японского] народа. Правительству и гражданам страны чрезвычайно важно работать вместе. Я буду прилагать все усилия для того, чтобы решить эту проблему и подписать мирный договор", - заявил глава правительства на встрече, видеозапись которой размещена на сайте его канцелярии.

Суга также напомнил, что в сентябре в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным они заявили о необходимости поставить завершающую точку в переговорах о южной части Курил и не перекладывать эту проблему на следующие поколения.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияСпор вокруг КурилСуга, Ёсихидэ
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