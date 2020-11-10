Пашинян заявил, что решил подписать соглашение по Карабаху после рекомендации ВС Армении

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе после соответствующей рекомендации со стороны вооруженных сил страны.

"Я принял такое решение после того, когда армия, по сути, настаивала на принятии такого решения. Вы представляете ситуацию, когда армия говорит, что надо остановиться", - отметил он в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook во вторник.

Также Пашинян отметил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны. "У нас были проблемы с системой мобилизации. И практика показала, что гражданские, к сожалению, не настолько готовы полноценно участвовать в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность, что создает проблемы", - заявил он.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Министерство обороны и Генеральный штаб Армении заявили во вторник, что ВС страны будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян заявил во вторник о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Власти Азербайджана также ввели военное положение и объявили о частичной мобилизации. Пашинян 5 октября призвал всех бывших военнослужащих, окончивших службу за последний год, на добровольных началах присоединиться к вооруженным силам для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.