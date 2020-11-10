МИД Китая выразил США протест за "одобрение насилия" и расширение санкций по Гонконгу

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Китая выражают США "решительный протест" за расширение санкций по Гонконгу и за "одобрение насилия" со стороны радикально настроенных элементов. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы выражаем решительный протест <...> и настаиваем, чтобы Соединенные Штаты прекратили вмешиваться во внутренние дела Гонконга, немедленно отменили санкции", - подчеркнул он на регулярном брифинге. По словам Ван Вэньбиня, Вашингтон фактически "поддерживает преступные элементы, действия которых подрывают национальную безопасность Китая".

Как уточнил китайский дипломат, США "серьезно нарушают международное законодательство". "Гонконг - неотъемлемая часть Китая. Ни одна внешнеполитическая сила не имеет права вмешиваться в его внутренние дела", - подытожил он.

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы местной администрации Кэрри Лам, за причастность к "подрыву автономии Гонконга". В понедельник Вашингтон объявил о расширении этого списка, включив в него еще четырех человек (по два из Гонконга и из материковой части КНР).