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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились

При этом премьер-министр Армении выразил надежду, что это все же произойдет

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Боевые действия в некоторых местах в Нагорном Карабахе, несмотря на заключение соглашения о полном прекращении огня, продолжаются. Об этом во вторник в ходе прямого эфира в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Боевые действия в Карабахе не полностью прекратились, мы надеемся, что они прекратятся", - отметил он.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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